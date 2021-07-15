В Якутске омоновец спас жизнь утопающему мужчине

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) во внеслужебное время спас тонувшего в реке мужчину и оказал ему доврачебную помощь.

Боец якутского ОМОН старшина полиции Егор К., находясь в отпуске, занимался спортом с сыном на спортивной площадке рядом с городским пляжем. Росгвардеец услышал крики о помощи и незамедлительно побежал в сторону пляжа. С берега он увидел, что в реке находится молодой человек, который не может выбраться из воды. Голова его то появлялась на поверхности, то снова уходила в глубину. Долго не думая, Егор прыгнул в течение реки и поплыл на помощь.

В это же время с другой стороны берега подоспела лодка. Совместными усилиями очевидцы вытащили теряющего сознание мужчину на берег, оказали первую помощь и вызвали экстренные службы. Оказалось, что обессиленный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Если бы помощь не подоспела вовремя, эта история могла закончиться трагично.

«Так бы поступил каждый на моем месте. Я рад, что смог помочь парню. Ведь самое дорогое у человека — это жизнь, для спасения которой не бывает времени на раздумья», — отметил сотрудник якутского ОМОН старшина полиции Егор К.