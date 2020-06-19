В Якутске ограничения продлить нельзя снимать

В каком месте поставить запятую, якутяне узнают уже сегодня вечером.

Напомним, что ранее главой республики было заявлено, что режим ограничений действует в Якутске до 22 июня. Логично предположить, что по сложившейся традиции в пятничный вечер Айсен НИКОЛАЕВ заранее объявит о мерах, их сохранении или смягчении, чтоб якутяне могли планировать предстоящую неделю.

С одной стороны, позиция мэрии Якутска. Напомним, что мэр Якутска еще 9 июня направила главе республики письмо, которое опубликовало News.Ykt.Ru. Сардаана АВКСЕНТЬЕВА своим письмом предложила смягчить режим и снять целый ряд ограничений в Якутске.

Первый этап снятия ограничений Сардаана Владимировна предложила начать с 15 июня — возобновить деятельность парикмахерских, салонов красоты, пунктов общепита, бань, саун, соляриев, бассейнов, а также предприятия торговли. Пунктам общественного питания предложила работать только навынос. Предприятиям торговли пускать посетителей в помещения исходя из расчета 4 кв.м на одного посетителя.

Второй этап снятия ограничений мэра предложила начать с 15 июля — открыть дома культуры, ночные клубы, компьютерные клубы, кинотеатры, банкетные залы, детские игровые комнаты и иные развлекательные и досуговые заведения. Начать работу негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода, загородных дач, лагерей отдыха и оздоровления детей с малыми группами по 12 человек. Открыть букмекерские конторы и тотализаторы, а также фирма по организации и проведению лотерей. Мэр предложила возобновить деятельность с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

С другой стороны, общество пристально следит за статистикой COVID-19 в Якутии. После минимума, когда 11 июня было зафиксировано 54 зараженных COVID-19, в последнее время график вновь стремительно поднимается. Вчера, 18 июня был зафиксирован рекорд – 99 новых подтвержденных случаев, традиционно, львиная доля пришлась на Якутск — 74. Возможно, это связано как раз со смягчением режима самоизоляции, когда ряд ограничений был снят в столице с понедельника, 13 июня. Статистика словно требует, как минимум, сохранения ограничений в Якутске.

В эти дни горожане, уставшие от режима самоизоляции, массово устремились в улусы и районы. В якутских традициях посещать летом свою малую родину. Надо полагать, часть из них являются носителями новой инфекции. Так что с большой долей вероятности можно прогнозировать, что новая инфекция, увы, с сезонной внутренней миграцией якутян обновит карту коронавируса республики. Таким образом, в это время года, сдерживая строгими мерами распространение инфекции в Якутске, можно более или менее оберегать всю республику.

Впрочем, какое решение примет Оперштаб, что объявит глава республики – узнаем уже сегодня. Ограничения в Якутске могут быть ужесточены, оставлены в прежнем режиме или же смягчены.