В Якутске ограничат движения транспортных средств на еще одной улице

В связи с осуществлением капитального ремонта улицы вдоль озера Щорса от улицы Лермонтова до улицы Стадухина и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, будет ограничено движение транспортных средств по улице вдоль озера Щорса от улицы Лермонтова до улицы Стадухина на период с 15 мая по 31 октября 2022 года. Такая мера принимается в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы», утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 декабря 2016 года №380п, национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги на 2019-2024 годы», а также планами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» на 2022-2026 годы, утвержденными распоряжением Окружной администрации города Якутска от 16 марта 2022 года №435р.

Отметим, что будет обеспечено безопасное движение пешеходов в зоне проведения работ.