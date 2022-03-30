30.03.2022
17:13
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Якутск

В Якутске ограничат движение ТС по Каландаришвили

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с плановой заменой газопровода низкого давления, будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети ул. Каландаришвили от ул. Ойунского до ул. Каландаришвили, д. 21 на период с 08:00 часов 01 апреля 2022 года до 23:00 15 апреля 2022 года. 

Маршрутные автобусы № 2, 15, 19 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Источник: Yakutskcity.ru - сайт Окружной администрации г. Якутска
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