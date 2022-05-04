В Якутске ограничат движение транспорта, в связи с проведением Пасхального Крестного хода

О схемах объезда общественного транспорта на 6 мая 2022 года

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» городского округа «город Якутск» сообщает, что в связи с проведением Пасхального Крестного хода, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022 года с 10.00 до 12.00 часов будет ограничено движение транспортных средств по улице Чернышевского от перекрестка ул. Аржакова – ул. Чернышевского до площади Победы.

Временные схемы объездов городского общественного транспорта.

Маршрут №1: Конечная остановка «Воинская» — по маршруту — пр. Ленина – ул. Кулаковского – ул. Ярославского – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Дзержинского и далее по маршруту;

Маршрут №2: Конечная остановка «Птицефабрика» — по маршруту — ул. Белинского — ул. Кулаковского – ул. Ярославского – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Петра Алексеева и далее по маршруту;

Маршрут №3: Конечная остановка «Медцентр» — по маршруту — ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Чиряева – ул. Губина – ул. Богатырева – ул. Богдана Чижика и далее по маршруту;

Маршрут №4: Конечная остановка «Залог» — по маршруту — пр. Ленина – ул. Кулаковского – ул. Ярославского – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Дзержинского и далее по маршруту;

Маршрут №6: Конечная остановка «Челюскина» — по маршруту — ул. Губина – ул. Чиряева – ул. Орджоникидзе и далее по маршруту;

Маршрут № 7: Конечная остановка «Птицефабрика» — по маршруту – ул. Кулаковского – ул. Ярославского – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Чиряева – ул. Богатырева – ул. Богдана Чижика и далее по маршруту;

Маршрут №14: Конечная остановка «Контора» — по маршруту — пр. Ленина – ул. Кулаковского – ул. Ярославского – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Дзержинского и далее по маршруту;

Маршрут №15: Конечная остановка «Борисовка – 1» — по маршруту — ул. Орджоникидзе – ул. Петра Алексеева и далее по маршруту;

Маршрут № 17: Конечная остановка «Мерзлотка» — Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – ул. Ярославского – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – ул. Чиряева – ул. Губина – ул. Богатырева и далее по маршруту;

Маршрут № 35: Конечная остановка (Магазин Кит) – по маршруту – ул. Хабарова – ул. Богатырева — ул. Губина – ул. Чиряева – ул. Орджоникидзе – ул. Петровского – ул. Белинского – ул. Кулаковского и далее по маршруту.