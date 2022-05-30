30.05.2022
18:01
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Якутск

В Якутске перекроют улицу Якова Потапова

С 1 июня по 30 ноября 2022 года будет прекращено движение транспортных средств в связи с проведением капитального ремонта ул. Якова Потапова на участке от ул. Кеши Алексеева до кольца «Гимеин».

Маршрутные автобусы №2, 5, 8, 41 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутска
Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутска

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