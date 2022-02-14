В Якутске ограничат движение транспорта по проспекту Ленина

Уважаемые жители и гости столицы!

Напоминаем, что в связи с возобновлением дорожных работ на объекте «Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова», с 15 февраля маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Ограничение движения транспортных средств осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в рамках проведения ремонтных работ на двух участках от площади Орджоникидзе до улицы Курашова и от улицы Октябрьская до магазина «Илин Энэр».

Отметим, что капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Кулаковского до площади Орджоникидзе планируется завершить до октября текущего года.