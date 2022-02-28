В Якутске ограбили… бухгалтера

С заявлением о краже в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратились работники одной из организаций города Якутск. Выяснилось, что из кабинета бухгалтера пропали 41 150 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался работник организации 31-летний мужчина.

Установлено, что у работника был ключ от ящика в столе, в котором хранились деньги. Злоумышленник дождался конца рабочего дня, проник в кабинет и похитил денежные средства. Все похищенные средства подозреваемый потратил на спортивные ставки.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.