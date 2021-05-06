В Якутске ограбили 70-летнюю пенсионерку

SakhaLife.ru.

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась 70-летняя жительница Якутска. Женщина пояснила полицейским, что из её квартиры открыто похищен телевизор стоимостью 30 000 рублей.

Заявительница рассказала, вечером не заперла входную дверь, так как ждала мужа с работы. Однако, во время ожидания пенсионерка заснула. Её разбудил шум, и она увидела, что в квартире находится неизвестный. Пенсионерка окрикнула его, тогда мужчина скрылся, похитив телевизор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за грабёж.

Установлено, что подозреваемый увидел приоткрытую дверь и решил проникнуть в чужую квартиру, чтобы совершить хищение имущества. По его словам, похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.