В Якутске огнеборцы спасли людей при пожаре

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 января 2020 г. в 02.27. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на Покровском тракте в Якутске. К моменту прибытия пожарного подразделения, через восемь минут, в бане было задымление. В результате пожара огнем повреждены полы на площади 0,5 кв.м. Частная баня спасена. Предположительная причина – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

27 января 2020 г. в 05.04. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Молодежная в мкр. Кангалассы г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, гараж горел по всей площади. В результате пожара огнем полностью повреждены гараж и автомобиль неустановленной марки на общей площади 24 кв.м. Предположительная причина – нарушение требований пожарной безопасности, при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 1 единица техники и 2 человека личного состава.

27 января 2020 г. в 06.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном гараже на ул. Спасская в г. Олекминск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, гараж горел по всей площади. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль Киа Соренто на площади 60 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

27 января 2020 г. в 12.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Советская в с. Бердигистях Горного района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, в автомобиле горел моторный отсек. В результате пожара автомобиль поврежден на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

27 января 2020 г. в 13.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Окоемова в с. Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, в гараже было сильное задымление. В результате пожара огнем поврежден потолок гаража на площади 3 кв.м. Огнееборцами спасены гараж и 2 автомобиля. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 1 единица техники и 5 человек личного состава.

27 января 2020 г. в 16.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в пятиэтажном административном здании на улице Стадухина в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление на втором этаже. В результате пожара огнем поврежден натяжной потолок в одном кабинете на площади 10 кв.м. Спасено 2 человека. Эвакуировано 22 человека. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки в кабинете. Виновный и ущерб устанавливается. На тушение привлекались: 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

27 января 2020 г. в 18.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Интернациональная в г.Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади. Общая площадь 20 кв.м. Спасено рядом стоящее строение. Причина, виновный, ущерб устанавливается. На тушение привлекались: 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

27 января 2020 г. в 20.11 в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора мкр. Н.Город в г.Удачный Мирнинского района. В результате пожара сгорел мусор на лестничной клетке на площади 0,2 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливается. На тушение привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!