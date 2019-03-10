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Якутск
10 марта 2019, 12:49
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В Якутске очищают крыши и наледь

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 4368 куб. м снега. 8 марта вывоз снега составил 3762 куб. м. С начала месяца в городе вывезено 43 188 кубометров снега.

По информации АО „Якутдорстрой“, сегодня снег убирают с тротуаров и прибордюрной части проспекта Ленина, улицы Чернышевского. Работают 14 самосвалов КАМАЗ, 8 поливомоечных машин на подсыпке песком, 4 грейдера, 2 бобкета, 2 снегопогрузчика, 4 трактора МТЗ, 2 фронтальных погрузчика, колесный бульдозер.

Источник: Якутск.рф
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