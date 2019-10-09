В Якутске объявляется конкурс «Якутия и Германия: диалог культур»

Цель конкурса: -укрепление дружбы и сотрудничества между Якутией и Германией; -для поднятия престижа немецкого языка. Заявки принимаются до 21 октября 2019 г. от учащихся средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студенты техникумов и колледжей г. Якутска. Подробная информация в Положении конкурса на сайте https://folkmuseum.ykt.ru

Фото: ГБУ РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии. Источник: ГБУ РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх