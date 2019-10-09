09.10.2019
15:25
71
Культура & Образование
В Якутске объявляется конкурс «Якутия и Германия: диалог культур»
Цель конкурса:
-укрепление дружбы и сотрудничества между Якутией и Германией;
-для поднятия престижа немецкого языка.
Заявки принимаются до 21 октября 2019 г. от учащихся средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студенты техникумов и колледжей г. Якутска.
Подробная информация в Положении конкурса на сайте https://folkmuseum.ykt.ru
Фото: ГБУ РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии.
Источник: ГБУ РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии.
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