В Якутске объявлены аукционы на строительство дорог

Во вторник, 28 января глава города Якутска Сардана Авксентьева встретилась с руководством Управлений федеральных автомобильных дорог «Вилюй» и «Лена» по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городской агломерации город Якутск.

По словам начальника Управления федеральной автомобильной дороги «Вилюй» Николая Андреева, в этом году начинается полномасштабная работа по ремонту, реконструкции и строительству дорог.

«В прошлом году в большинстве субъектов России проект был пилотным, с этого года проект уже запущен в полном объеме. Наша основная задача в ближайшее время – до 1 марта, провести все подрядные торги. Как мы знаем, главным замечанием в прошлом году стало позднее заключение контрактов, а также замечание по качеству проектной документации», — сказал Николай Андреев.

По национальному проекту «БКАД 2.0» до 2025 года в городе должны увеличить долю автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 85%. По информации начальника Управления дорог города Якутска Валерия Домотова, на сегодня этот показатель стоит на цифре 38,4% с учетом работ, которые были исполнены в прошлом году.

«Основная проблема строительства и ремонта дорог – это инженерные сети, которых по городу очень много. В прошлом году порядка 10% от общей суммы выделенных денег потрачено на вынос и переустройство инженерных сетей», — отметил Валерий Домотов.

В 2020 году планируется провести масштабный капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 22 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 25,97 километров. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети столицы в рамках национального проекта БКАД на 2020 год составляет 1,5 млрд рублей. Также в этом году продолжится капитальный ремонт 11 переходящих объектов.

В список ремонтируемых дорог в 2020 году вошли улицы Воинская, Губина, Кеши Алексеева, Курашова, Курнатовского, Лонгинова, Орджоникидзе, Петровского, Свердлова, кольцевая развязка на пересечении улиц Петра Алексеева – Стадухина – Пирогова, капитальный ремонт подъездной дороги к микрорайону «Три сосны» от Вилюйского тракта, Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь), реконструкция перекрестков на пересечении улиц Пояркова — Курашова, улиц Пояркова — Петра Алексеева, обустройство кольцевой развязки «Гимеин» на пересечении Сергеляхского шоссе с ул. Якова Потапова, ремонт дорог сел Табага (Березовая, Каландарашвили), Маган (Алымова), Пригородный (Новая), Хатассы III категория (Аржакова, Совхозная), строительство подъездных дорог в селах Хатассы (кв. Многодетных), Тулагино (кв. Многодетных), Табага (кв. Многодетных), ремонт улично-дорожной сети в селе Кангалассы (Пионерская, Лесная, Объездная, Нагорная).

Как сообщил начальник отдела по строительству линейных объектов МКУ «Главстрой» Владимир Макаров, на сегодня размещены извещения о проведении электронных аукционов по 6 объектам: реконструкция перекрестков Пояркова-Курашова, Пояркова-Петра Алексеева; кольцевая развязка Гимеин; кольцевая развязка Петра Алексеева – Стадухина — Пирогова; капитальный ремонт улицы Воинская; капитальный ремонт ул. Кеши Алексеева; ремонт дорог в с. Табага (ул. Березовая, Каландарашвили, Строителей).

«В декабре прошлого года проведены торги по ремонту подъездной дороги в микрорайоне «Три сосны». Подрядчиком стала компания «Трансстройсаха». По поручению Министерства транспорта России все торги должны завершить до конца марта. В конце февраля будут известны подрядчики по 6 объектам», — проинформировал Владимир Макаров.

Начальник Управления федеральной автомобильной дороги «Вилюй» Николай Андреев порекомендовал заранее разрабатывать проектно-сметную документацию объектов строительства и выразил готовность оказать необходимую помощь и открытость к сотрудничеству.

«В этом году необходимо поставить задачу — максимально вложить свои силы в проектно-сметные документации на следующий год и продолжить в таком же темпе до 2025 года. Перед нами стоит общая задача, и только совместными усилиями мы можем достичь поставленных показателей», — отметил Николай Андреев.

По итогам совещания Сардана Авксентьева поручила Управлению дорог города Якутска и МКУ «Главстрой» создать рабочую группу для разработки проектно-сметной документации объектов строительства, запланированных в последующие годы реализации нацпроекта.

