В Якутске объявлен сбор продуктов питания для ветеранов

В Якутске началась акция, приуроченная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 5 и 6 мая все желающие могут принести продукты питания (крупы, консервы, полуфабрикаты, кондитерские изделия и т.п.) и сдать в «Корзину добра».

Из собранных продуктов питания 7 и 8 мая волонтерами-молодогвардейцами будут сформированы продуктовые наборы и поадресно вручены Ветеранам тыла и Детям войны по списку Социальной столовой города Якутска. Акция проводится по инициативе Социальной столовой города Якутска, в лице директора Ирины Борисовны ГУЗОВОЙ, и Региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России».

В целях снижения числа контактов, все предметы вкладываются в специальную «Корзину добра», волонтеры дезинфицируют и сортируют поступившие продукты питания и вручат ветеранам.

В Якутске «Корзины добра» установлены по следующим адресам: