В Якутске объявлен сбор продуктов питания для ветеранов
В Якутске стартовала акция «Корзина добра».
Акция проводится по инициативе Социальной столовой города Якутска в лице директора Ирины Гузовой и регионального отделения МГЕР, и приурочена 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В акции примут участие партийцы – члены первичек, депутаты, сторонники, и просто неравнодушные горожане. Все желающие могут принести продукты питания (крупы, консервы, полуфабрикаты, кондитерские изделия и т.п.) и сдать в «Корзину добра».
Из собранных продуктов питания 7 и 8 мая волонтерами и молодогвардейцами будут сформированы продуктовые наборы и поадресно вручены ветеранам тыла и детям войны по списку Социальной столовой города Якутска.
В Якутске «Корзина добра» установлены по следующим адресам:
- ул. Бестужева-Марлинского, д.51 (супермаркет «BEST»). Режим работы: ежедневно с 09:00 до 24:00 часов
- ул. Бестужева-Марлинского, д. 58 (оптово-розничный магазин «СТЕРХ»). Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00 часов.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх