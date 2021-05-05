В Якутске объявлен сбор продуктов питания для ветеранов

В Якутске стартовала акция «Корзина добра».

Акция проводится по инициативе Социальной столовой города Якутска в лице директора Ирины Гузовой и регионального отделения МГЕР, и приурочена 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В акции примут участие партийцы – члены первичек, депутаты, сторонники, и просто неравнодушные горожане. Все желающие могут принести продукты питания (крупы, консервы, полуфабрикаты, кондитерские изделия и т.п.) и сдать в «Корзину добра».

Из собранных продуктов питания 7 и 8 мая волонтерами и молодогвардейцами будут сформированы продуктовые наборы и поадресно вручены ветеранам тыла и детям войны по списку Социальной столовой города Якутска.

В Якутске «Корзина добра» установлены по следующим адресам: