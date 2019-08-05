В Якутске объявлен открытый конкурс на лучший проект Парка Победы
Окружная администрация города Якутска объявляет открытый конкурс на разработку эскизных проектов по благоустройству «Парк Победы» на территории нового общественного пространства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Автострада 50 лет Октября. Конкурс проводится с 5 августа по 2 сентября 2019 года.
Целью конкурса является сохранение исторической памяти в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также создание условий для массового отдыха жителей и гостей города Якутска. Участниками конкурса могут быть проектные организации, творческие коллективы мастерских и студий, частные архитекторы, дизайнеры и иные лица, представившие необходимые проектные материалы согласно Положения конкурса и с учетом предложений горожан. Сбор предложений от горожан и коллективов проводился через управы города, социальные сети и городской портал OneClickYakutsk.
Конкурс проводится с 5 августа по 2 сентября 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном или бумажном виде по адресу: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, каб. 200, либо направить заполненную заявку на e-mail: dgp.yakutsk@mail.ru
Срок приема работ – до 17.00 ч. 30 августа 2019 года (включительно).
С положением конкурса и предложениями, поступившими от граждан, можно ознакомиться на сайте Окружной администрации г. Якутска якутск.рф.
(Ссылка на сайт https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/press-tsentr/news/?ELEMENT_ID=92338&sphrase_id=305787&clear_cache=Y)
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