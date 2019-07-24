В Якутске объявлен краудсорсинг проекта «Библиотечный Якутск»

Централизованная библиотечная система города Якутска объявляет о запуске беспрецедентного краудсорсинг проекта «Библиотечный Якутск» совместно с городским порталом «One click Yakutsk».

Краудсорсинг – это популярный на западе и набирающий популярность в России социальный механизм решения какой-либо задачи с привлечением на добровольных началах ресурсов (идей, предложений, мнения) большого количества людей.

Жителям Якутска предоставляется уникальный шанс напрямую внести свои предложения по улучшению библиотечного обслуживания и обсудить пути развития современной библиотечной среды по следующим направлениям:

причины посещения и непосещения библиотек города Якутска;

информирование в работе библиотек;

способы увеличения количества читающего населения;

способы повышения ответственности посетителей библиотеки;

образ современного библиотекаря;

книжный фонд библиотеки.

По отзывам и комментариям на портале специальная комиссия проекта сформулирует конкретные предложения для общегородского голосования. Полученная информация станет толчком к реальным шагам на пути к изменению библиотечной сферы Якутска.

Данный краудсорсинг проект является первым этапом концепции развития сети городских библиотек и не имеет аналогов на Дальнем Востоке.

По итогам проекта будут определены лучшие идеи по каждому направлению.

Кроме этого, активные участники будут отмечены номинациями:

самый активный комментатор;

самый активный участник тематических обсуждений;

самый активный генератор идей;

самый поддерживаемый комментатор.

По решению экспертной комиссии количество и название номинаций может быть изменено. Всех победителей ждут памятные подарки.

Для предложения новых идей и обсуждения уже поданных предложений перейдите по ссылке https://www.oneclickyakutsk.ru/lib/index

Библиотекам нужны ваши идеи!