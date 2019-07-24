В Якутске объявлен краудсорсинг проекта «Библиотечный Якутск»

Централизованная библиотечная система города Якутска объявляет о запуске беспрецедентного краудсорсинг проекта «Библиотечный Якутск» совместно с городским порталом «One click Yakutsk».
Краудсорсинг – это популярный на западе и набирающий популярность в России социальный механизм решения какой-либо задачи с привлечением на добровольных началах ресурсов (идей, предложений, мнения) большого количества людей.
Жителям Якутска предоставляется уникальный шанс напрямую внести свои предложения по улучшению библиотечного обслуживания и обсудить пути развития современной библиотечной среды по следующим направлениям:
- причины посещения и непосещения библиотек города Якутска;
- информирование в работе библиотек;
- способы увеличения количества читающего населения;
- способы повышения ответственности посетителей библиотеки;
- образ современного библиотекаря;
- книжный фонд библиотеки.
По отзывам и комментариям на портале специальная комиссия проекта сформулирует конкретные предложения для общегородского голосования. Полученная информация станет толчком к реальным шагам на пути к изменению библиотечной сферы Якутска.
Данный краудсорсинг проект является первым этапом концепции развития сети городских библиотек и не имеет аналогов на Дальнем Востоке.
По итогам проекта будут определены лучшие идеи по каждому направлению.
Кроме этого, активные участники будут отмечены номинациями:
- самый активный комментатор;
- самый активный участник тематических обсуждений;
- самый активный генератор идей;
- самый поддерживаемый комментатор.
По решению экспертной комиссии количество и название номинаций может быть изменено. Всех победителей ждут памятные подарки.
Для предложения новых идей и обсуждения уже поданных предложений перейдите по ссылке https://www.oneclickyakutsk.ru/lib/index
Библиотекам нужны ваши идеи!