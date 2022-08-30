В Якутске обустроят 12 воркаут-площадок

Все воркаут-площадки спроектированы с наличием оборудования для маломобильных групп населения, кроме того, будет обустроена одна инклюзивная спортивно-детская площадка на территории Парка культуры и отдыха. В настоящее время введены в эксплуатацию воркаут-площадки в с. Кангалассы и Мархе. Ко Дню города планируется открыть воркауты в селах Пригородный, Владимировка, в Якутске по Сергеляхском шоссе, 1 и по ул. Можайского (СК «Стерх»).

В течение сентября завершится обустройство воркаут-площадок по ул. Дзержинского (Губинский округ), ул. Петровского (Октябрьский округ), ул. 50 лет Советской Армии (Промышленный округ), ул. Якова Потапова (Сайсарский округ), ул. Пушкина (Центральный округ).

Отметим, установка воркаут-площадок на территории городского округа проводится по инициативе главы города Якутска Евгения Григорьева. Воркауты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ГО «город Якутск», в рамках которой реализуется подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства спортивных (воркаут) площадок».

Главой города поставлена задача – создать условия, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан разного возраста и возможностей во всех 15 населённых пунктах городского округа «город Якутск».

В 2021 году по данной программе в Якутске появились 15 воркаут-площадок по следующим адресам: ул. Дзержинского, д. 45/1, 45/2, ул. Билибина д. 17/1, ул. Совхозная, 27, ул. Кальвица, 11/1, ул. Курнатовского 3/5, ул. Лермонтова 58, ул. Каландаришвили, 23/1 – ул. Павлика Морозова, 1, мкр. 202, корп.7, у. Автодорожная, 40/10, ул. 26 Партсъезда, 3 в мкр. Кангалассы, ул. Дорожная, 8/1 в с. Хатассы, ул. Олега Кошевого,96 в мкр. Марха, ул. Уваровского, 1 в Тулагино-Кильдямском наслеге, ул. Алымова в с. Маган и ул. Каландаришвили, 1А в с. Табага.

Активные горожане участвовали в подготовке проектов, вносили предложения по наполнению спортивным оборудованием, согласовывали схему расстановки спортивного инвентаря.

Воркаут — это субкультура, которая продвигает тренировки на уличных спортивных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу традиционным фитнес-клубам и тренажёрным залам. Как показывает практика, даже в наших суровых условиях граждане могут заниматься на турниках круглый год.