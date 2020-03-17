В Якутске обсуждены проблемы соцзащиты работников Севера

Сегодня в Якутске состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы социальной защиты наемных работников северных территорий».

Организатором мероприятия выступила комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. Круглый стол провел первый зампредседателя ФНПР, первый зампредседателя профильной комиссии Общественной палаты Сергей Некрасов. Среди участников – члены Общественной палаты РФ и региональной Общественной палаты Республики Саха (Якутия); представители общероссийских профсоюзов и территориальных объединений организаций профсоюзов, входящих в ФНПР; депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики, представители Пенсионного фонда РФ, министерства труда и социальной защиты РФ.

В основу тематики круглого стола легли рекомендации VI Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Конференция состоялась 15 октября 2019 года в Салехарде и была посвящена социально-экономическим вопросам, наиболее болезненным для северян. В рекомендациях конференции, позже рассмотренных профильными комитетами Госдумы РФ, содержится, в частности, предложение к правительству просчитать и проанализировать объем бюджетных затрат в случае возвращения северянам норм возраста выхода на пенсию, действовавших до конца 2018 года. Среди других рекомендаций: установление для северян и жителей дальневосточных регионов льготных авиатарифов и другие актуальные меры соцподдержки.

В своем выступлении Сергей Некрасов подчеркнул, что вопросы, касающиеся жизни на Севере страны, социальной защиты северян уже много лет особняком стоят на повестке профсоюзов страны. Он отметил, что актуальность вопроса социальной поддержки жителей северных территорий страны в последние годы возросла в связи с повышением пенсионного возраста в стране. Среди проблемных вопросов, остро стоящих на Севере Некрасов назвал транспортную недоступность, перевозки, отдельные вопросы медицинской помощи, в сфере образования.

«Не оправдал себя и вахтовый метод, приведший к разрушению социальной инфраструктуры на Севере и массовый отток населения. А еще тогда профсоюзы говорили, но, к сожалению, не были услышаны. И сегодня время показало, что без закрепления трудовых ресурсов невозможно освоение Севера. Профсоюзы страны стараются обратить на этот вопрос внимание правительства, законодательного органа власти и общественности. И для обсуждения таких острых вопросов эффективной является площадка Общественной палаты РФ», — сказал Сергей Некрасов.

Сергей Геннадьевич рассказал о принятых решениях по вопросам северян на Северных конференциях в разные годы. Жизненно важными вопросами, требующими решения на уровне законодательства страны, Некрасов назвал четыре вопроса. Во-первых, это необходимость установления чистого МРОТ.

«Практика включения в состав МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат в северных субъектах доводится до абсурда. Нам, профсоюзам, удалось добиться через решение Конституционного суда РФ, чтобы эти выплаты не могли быть включены в состав МРОТ. Но без законодательного закрепления формата МРОТ, как величины, в состав которой нельзя включать никакие дополнительные выплаты, это решение будет носит неполный, половинчатый характер. Нужно инициировать принятие такого законопроекта в самое ближайшее время. Мы этим занимаемся», — сказал Сергей Некрасов.

Во-вторых, профсоюзный лидер подчеркнул, что действующий НПА работает не в интересах привлечения молодых специалистов на Север. «На деле молодой специалист, приехавший на Север, не может получать процентные надбавки, пока не проработает 5 лет. Это тоже необходимо немедленно устранить», — сказал Некрасов. Третий вопрос, являющийся демотиватором закрепления на Севере, Сергей Геннадьевич назвал повышение срока выхода на пенсию по возрасту для северян.

«Это мощнейший демотиватор, который только можно было придумать. Пенсионная система не учитывает влияние климатических особенностей регионов на здоровье людей, более ранние сроки наступления нетрудоспособности работников. Кроме того, нет единых расчетов о том, насколько экономически целесообразно было принятие такого решения», — сказал Некрасов. Четвертым вопросом, являющимся одним из острых на Севере профсоюзный лидер назвал низкий уровень зарплаты.

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев в выступлении озвучил позицию профсоюзов республики, также назвав важные вопросы, решение которых могло бы привести к улучшению качества жизни и к закреплению специалистов на Севере. Так, по мнению профсоюзов Якутии, к вопросу возврата прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей все же должны вернуться.

“Мы не раз заявляли о том, что для жителей Крайнего Севера вопрос очень актуален, что решения по ним были приняты без должного анализа здоровья и уровня их жизни. Нам говорят, возможно этот вопрос будет затронут в ходе рассмотрения и принятия пакета документов по развитию Арктики, но в предлагаемые сейчас проекты затрагивают интересы только бизнеса и при этом не в интересах тружеников. Я имею ввиду проект закона о поддержке предпринимательства в Арктической зоне России. Тем более, что законопроект противоречит многим нормативным актам, затрагивающим интересы коренных малочисленных народов Севера. Потому все-таки надо детально изучить вопрос. С другой стороны, это может стать одним из главных стимулов закрепления и привлечения работников на Крайний Север”, — подчеркнул Дегтярев. Председатель Федерации профсоюзов республики также предложил отойти от вахтового метода работы в промышленных предприятиях в пользу подготовки местных кадров и их трудоустройства. Дегтярев озвучил предложение о субсидировании местных авиаперевозок, кроме того, предложил предусмотреть стимулирующие меры для социально-ориентированных крупных компаний.

С предложениями выступили все участники круглого стола, вопрос обсужден с разных точек зрения. Участниками мероприятия была отмечена актуальность и важность проведения данного мероприятия и выразили благодарность Общественной палате РФ и профсоюзам страны от имени северян за понимание проблем и поддержку.

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По итогам круглого стола, после обсуждения вопросов, связанных с социальной защитой наемных работников северных территорий, участники мероприятия выработали рекомендации в адрес правительства РФ, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Общественной палаты РФ и Общественных палат субъектов страны. В частности, в адрес правительства страны рекомендовано рассмотреть вопрос о применении пониженной ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработать возможность увеличения объемов финансирования программ, направленных на субсидирование льготного проезда жителей районов Крайнего Севера в другие регионы, проработать возможность увеличения финансирования по ФП «Земский учитель» для районов Крайнего Севера. Также участники круглого стола предложили Правительству страны при реализации механизма «регуляторной гильотины» обратить внимание на необходимость обязательного предварительного общественного обсуждения с участием сторон социального партнерства норм, имеющих отношение к социальной и трудовым сферам.