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13 марта 2019, 23:49
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В Якутске обсуждают вопросы дошкольного образования

В эти дни в городе Якутске вовсю работает первый республиканский форум работников дошкольного образования «Дошкольное образование – инвестиции в будущее». Форум собрал более 700 работников дошкольных образовательных организаций со всех районов республики.

12 марта в культурном центре «Сергеляхские огни» состоялось торжественное открытие форума.

Почетными гостями на открытии форума стали первый Президент республики Михаил Ефимович Николаев, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Антонина Афанасьевна Григорьева и федеральные гости и эксперты: ректор Международной педагогической академии дошкольного образования, профессор,  доктор психологических наук Николай Евгеньевич Веракса; доцент МГПУ,  кандидат физико-математических наук Сергей Александрович Аверин; академик Международной академии наук педагогического образования, кандидат исторических наук Ирина Ильинична Комарова и ведущий советник Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, кандидат педагогических наук Инна Викторовна Каракчиева.

Право первого слова на пленарном заседании форума было предоставлено Михаилу Ефимовичу Николаеву.

Инициированные им проекты для дошкольников реализуются по сей день. «Учреждения дошкольного образования переданы в муниципальную собственность, поэтому чувствуется в последнее время отрыв от единой системы. Нам сегодня необходимо договориться о создании ассоциации дошкольного образования или академии детства. Этот момент нам надо структурно обсудить. Уверен, что итоги нашей дискуссии и разговоров дадут плоды», — отметил Михаил Ефимович и пожелал форуму удачи. Также он добавил, что Якутии необходимо перенять опыт у японских коллег, которые выстроили мощную систему образования.

С основным докладом на пленарном заседании выступил министр образования и науки республики, кандидат физико-математических наук Владимир Анатольевич Егоров. Он рассказал о системе дошкольного образования, о реализуемых проектах и планах. «Мы должны все то интересное и инновационное, что есть в республике, показать на международном уровне. В нашей республике сегодня строятся детские сады и ясли, уделяется большое внимание развитию способностей детей, реализуются такие проекты, как «Рисуем все», «Музыка для всех», «Одаренный ребенок», «Шахматы для всех» и так далее», — прокомментировал ЯСИА министр образования и науки Якутии Владимир Егоров. Он также отметил, что все дошкольные учреждения республики не только активно участвуют в данных программах, но и сами инициируют свои инновационные проекты.

Во второй половине дня участники форума разделились по 5 секциям. На базе Основной общеобразовательной школы №18 города Якутска педагоги обсудили вопросы преемственности на секции «Преемственность: Дошкольное образование / Начальная школа/Средняя школа / Профобразование / Вуз», модераторами которой выступили руководитель отдела общего образования Минобрнауки Якутии Лена Борисовна Тен и замначальника Управления образования города Якутска Тамара Николаевна Попова. Участники данной секции отметили, что преемственность это не только переход ребенка из одной организации в другую, а широкий перечень вопросов,  которые  возникают на каждом этапе развития ребенка. Все участники секционной работы пришли к единому мнению, что необходимо создать условия для освещения на республиканском уровне лучших педагогических практик реализации преемственности дошкольного и начального образования в республике.

В Общественном центре прошла работа секции «Глобальные проблемы дошкольного образования. Экосистема детской одаренности».

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Секция прошла под руководством первого заместителя министра образования и науки РС(Я) Ирины Павловны Любимовой,  ректора Международной педагогической академии дошкольного образования, профессор,  доктор психологических наук Николай Евгеньевич Веракса, доцент МГПУ,  кандидат физико-математических наук Сергей Александрович Аверин. Участники встречи приняли во внимание,  что создание воспитательно-образовательного пространства по работе с одаренными  детьми и талантливой  молодежью становится актуальной задачей реализации Стратегии научно-технологического развития страны в сфере образования на период до 2024 года. Были выделены приоритеты развития, в том числе по поддержке одаренных детей,  от которых в дальнейшем  зависит интеллект и экономический потенциал республики и страны. Участники секции выразили мнение, что нужно обратить внимание на обеспечение сторонних условий для продвижения новых проектов по личностному развитию успешной социализации  детей,  независимо от места проживания ребенка. Отмечено также, что особое внимание необходимо обратить на семьи с детьми в возрасте до трех лет.

Вопросы развития частных детских садов и взаимодействия дошкольных образовательных организаций с социальными партнерами обсудили участники форума на секции «Социальное партнерство в дошкольном образовании». Модераторами данной секции выступили главный специалист отдела общего образования Минобрнауки РС(Я) Мария Николаевна Слепцова и начальник отдела дошкольного образования Управления образования города Якутска Елена Николаевна Почтаренко.

Работа форума продлится до 14 марта.

Источник: Пресс-центр форума по материалам ЯСИА.
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