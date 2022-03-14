В Якутске обсудят открытие сквозного проезда по улице Короленко

В связи с перекрытием центральных улиц города Якутска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», по улице Короленко планируется возобновить сквозной проезд. Это позволит разгрузить транспортные потоки.

Первый заместитель главы города Якутска Алексей Корнилов во время еженедельного планерного заседания Окружной администрации 14 марта сообщил, что Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры в настоящее время прорабатывает вопрос разработки документации по планировке территории, обустройству всех необходимых элементов, шумозащиты, переноса детской площадки.

«При этом жилищные права жителей не должны быть нарушены», — подчеркнул Алексей Корнилов.

Вопрос открытия улицы Короленко – одной из центральных артерий города, требует широкого обсуждения, отметил глава Якутска Евгений Григорьев.

«Общественные обсуждения необходимо провести с участием всех заинтересованных лиц, жителей всех округов, не только Центрального. От улицы Короленко зависит разгрузка центральных улиц, так как расширить улицы Кирова и Курашова нет возможности», — сказал Евгений Григорьев.

Глава города поручил первому заместителю Алексею Корнилову совместно с Департаментом по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска провести общественные обсуждения по рассмотрению открытия сквозного проезда на улице Короленко с привлечением максимального количества горожан. Слушания планируется провести, предварительно, через три недели.