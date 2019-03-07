В Якутске обсудили жалобы на маршрутных перевозчиков

6 марта заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев провел совещание по вопросам безопасности дорожного движения и соблюдения графиков движения городского маршрутного транспорта по итогам первых двух месяцев текущего года. В совещании приняли участие исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» Сергей Осипов, руководители структурных подразделений и директора автобусных маршрутов.

По информации Центральной диспетчерской службы, интервалы движения автобусных маршрутов соблюдаются на 91 %, видеорегистраторами оснащены 702 транспортных средства, осуществляющих перевозку пассажиров. В Единую дежурно-диспетчерскую службу за два месяца поступило 65 обращений от жителей города.

«В основном, жалобы касаются поведения водителей, санитарного состояния транспорта, наличия автоинформатора, интервалов движения, остановок транспортных средств на проезжей части», — сообщила исполняющий обязанности начальника отдела организации и контроля транспортной деятельности Лилия Симонова.

На совещании отметили, что замечания со стороны окружной администрации обязательны для исполнения в течение 7 дней. Транспортное средство выпускается на рейс только после устранения замечаний. Процент исполнения замечаний перевозчиками составляет 100 %. Невыполнения договорных обязательств могут повлечь дальнейшее расторжение договоров с перевозчиками.

Свои рекомендации по соблюдению правил дорожного движения высказал и.о. начальника ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» Сергей Осипов.

«Первый вопрос на сегодня – это видеорегистраторы: внешний и салонный, они должны находиться в рабочем состоянии», — сказал он.

За январь и февраль 2019 года по вине водителей автобусов произошло 10 столкновений с материальным ущербом. В целом, и.о. начальника ОГИБДД МУ РФ «Якутское» отметил положительные изменения в работе городского маршрутного транспорта по сравнению с предыдущими годами.