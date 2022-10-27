В Якутске обсудили возможности и задачи современной эндоскопии

Эндоскописты, гастроэнтерологи, хирурги, онкологи, врачи других специальностей из Москвы, Санкт-Петербурга, 8 стран, 18 республик, 10 краев, 2 автономных республик, 41 области приняли участие в Научно-образовательном семинаре по эндоскопии пищеварительной системы – Пленуме правления Российского эндоскопического общества, состоявшемся в Республиканской больнице №1-Национальном центре медицины в Якутске. Мероприятие приурочено к 100-летию ЯАССР и 30-летнему юбилею Национального центра медицины.

— Регистрацию прошли 117 человек, 70 врачей присутствовали в зале, онлайн участвовали 225 специалистов из разных стран мира и регионов нашей страны, — говорит заведующий эндоскопическим отделением РБ№1-НЦМ, главный внештатный эндоскопист Минздрава республики Иннокентий ПАВЛОВ. — Современная эндоскопия является ведущим методом в диагностике и лечении ранних форм рака различной локализации, что крайне важно для реализации поставленных Президентом страны задач по развитию здравоохранения. Научно-образовательный семинар был посвящен современным эндоскопическим методикам и представлял собой сочетание прямых трансляций из операционных, лекций ведущих российских специалистов и экспертов, тренинга по выполнению эндоскопических манипуляций. Семинар транслировался в онлайн формате с баллами непрерывного медицинского образования.

Наибольшее развитие в мировой практике эндоскопические методы исследования пищеварительного тракта получили в последние двадцать лет. Это было вызвано внедрением цифровой аппаратуры и постепенным вытеснением из практической медицины старой волоконной оптики. Динамическое развитие эндоскопии позволяет внедрять в клиническую практику самые современные достижения науки и техники, и что важно – последовательное применение эндоскопических манипуляций позволяет в большей части случаев поставить правильный диагноз и, применив малоинвазивные методы лечения, избежать травматичных «открытых» операций .

— Незаметно прошли два очень интересных и насыщенных дня. У нас была уникальная возможность узнать и познать новое в теории и практике от наших корифеев, известных профессоров и специалистов ведущих институтов нашей страны, не выезжая за пределы республики. Хочется верить, что события такого масштаба будут ещё не один раз, —

выразили свое мнение врачи эндоскописты. — Хочется выразить большую благодарность всему оргкомитету и лично генеральному директору РБ№1-НЦМ Станиславу Николаевичу ЖИРКОВУ и заведующему эндоскопическим отделением Иннокентию Егоровичу ПАВЛОВУ за прекрасную организацию и проведение на высоком уровне в это непростое время двухдневного научно-образовательного семинара по нашей специальности. Спасибо всем участникам за активное живое общение. Всем мира, добра и процветания!