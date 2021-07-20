В Якутске обсудили вопросы территориального развития

19 июля в Окружной администрации города Якутска состоялось совещание с участием главы города Евгения Григорьева и депутата Государственной думы Галины Данчиковой, посвященное вопросам территориального развития столицы республики. В совещании приняли участие руководители региональных подразделений Росавиации, Росимущества, Роспотребнадзора, Росреестра, а также Министерства строительства Республики Саха (Якутия) и Министерства экологии Республики Саха (Якутия).

Рассмотрены вопросы ограничений на строительство жилья и социальных объектов в седьмой шумовой подзоне аэропорта, подпадание городской территории в зону подтопления и выделение федеральных земельных участков в муниципальную собственность для дальнейшей передачи их многодетным семьям.

Глава города Якутска отметил, что уже сегодня городские застройщики испытывают серьезные проблемы при выборе места строительства. А с 1 января 2022 года, согласно федеральному закону N 342-ФЗ, с тем же вопросом столкнутся горожане, которые имеют земельные участки в зонах с особыми условиями использования территорий.

«Горожане сегодня еще могут подать уведомление о начале строительства дома и о вводе его в эксплуатацию, а с 1 января, даже при наличии на участке старого дома, они не смогут построить на нем новый дом. Мы, как городские власти, проводили замеры шумов, различные консультации и собрали сегодняшнее совещание, так как в скором времени наши жители с данной ситуацией столкнутся», — сообщил Евгений Григорьев.

В результате установленных Росавиацией ограничений, в городе Якутске седьмая подзона приаэродромной территории охватывает общую площадь в размере 2 571,9 га, от района Даркылах до Борисовки-2. Количество земельных участков, подпадающих в седьмую подзону, около 5 тысяч. Почти на трети территории столицы, в частности в 17 квартале, запрещено строительство новых жилых домов и социальных объектов: образовательных учреждений, общественных пространств, спортивных и детских площадок.

По итогам совещания депутат Государственной думы Галина Данчикова проведет консультации и встречи в федеральных министерствах и ведомствах по данному вопросу.

Также участниками совещания рассмотрены определенные министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) границы зон затопления и подтопления в населенных пунктах, прилегающих к реке Лена и реке Маганка: селах Пригородный, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, Кангалассы, Хатассы, Табага, Марха, Маганский тракт, 7 км и в г. Якутске. Под данную зону и, следовательно, под запрет на строительство, подпадает почти 9 тысяч земельных участков.

«Нами, совместно с министерством строительства РС (Я), подготовлено предложение в адрес правительства Российской Федерации об изменении зон затопления, в частности, в отношении строительства объектов на свайном фундаменте. А также отправлен запрос на изменение расчета границ территорий с 1%-го на 10%-й уровень затопления», — прокомментировал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Эдуард Пихтин. Данные меры позволили бы сократить зону подтопления и количество включенных в нее земельных участков.

Третьим вопросом повестки стал вопрос перевода федеральных земель в муниципальную собственность. Городские власти неоднократно обращались в Росимущество по вопросу выделения земельных участков на Вилюйском, Маганском и Намцырском трактах в муниципальную собственность для последующей передачи их многодетным семьям, что позволит разгрузить очередь на получение земли более чем в два раза. Заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РС (Я) Максим Коростелов сообщил, что со стороны Окружной администрации требования Росимущества, в части включения участков в генеральный план ГО «Город Якутск», в данное время выполнены и решение по ним будет приниматься центральным управлением.

«Впервые мы собрались подобным широким составом по вопросу территориального развития города Якутска. По всем трем вопросам мы обсудили и наметили возможные пути выходов из ситуации», — резюмировал Евгений Григорьев.