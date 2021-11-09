В Якутске обсудили вопрос перекрытия улицы Чернышевского

Заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко встретился с предпринимателями и обсудил с ними вопросы перекрытия улицы Чернышевского в связи началом строительства канализационного коллектора №3. В обсуждении приняли участие работники ПАО «Водоканал», Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры, Департамента по предпринимательству, потребительского рынка, развития туризма Окружной администрации, актив Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска.

Как заявили представители бизнес-сообщества, ограничение транспортного движения на улице Чернышевского негативно сказывается на предпринимательской деятельности в этом районе.

«Большегрузная техника не может проехать по ближним, узким дорогам, которые сейчас предлагаются для объезда. Это особенно касается улиц Крупской, Тимирязева, проездов к крупным оптовым базам на Чернышевского, 80», — отметила член Координационного совета по предпринимательству при главе г. Якутска Ольга Николаева.

Главный инженер ПАО «Водоканал» Андрей Аммосов напомнил, что перекрытие улицы Чернышевского произойдет в три этапа. На I этапе (с 5 ноября по 31 декабря 2021 года) дорогу закроют от шиномонтажной мастерской до ул. Гастелло, на II этапе (с 15 февраля, с учетом технологического перерыва, по 30 апреля 2022 г.) — от ул. Гастелло до ТЦ «Азия», на III этапе (с 30 апреля по 1 июня 2022 г.) — с ТЦ «Азия» до круговой развязки.

«При работе мы не имеем возможности учесть желание каждого предпринимателя, тем не менее, исходя из ситуации, будем принимать меры по устранению некоторых неудобств. Проект канализационного коллектора имеет стратегически важное значение для развития города, поэтому со своей стороны призываем отнестись с пониманием к временным трудностям в части транспортной доступности», — сказал Андрей Аммосов.

«Водоканал» ведет строительство коллектора № 3 за счет кредитных средств. Кроме того, в новом коллекторе предусмотрена возможность оборудования врезки, которая позволит в будущем благоустроить весь район.

Заместитель главы города Антон Алексеенко предложил предпринимателям заранее запланировать завоз грузов, материалов. В свою очередь, предприниматели задали вопрос заместителю главы относительно расширения улицы Чернышевского. Антон Алексеенко отметил, что расширение улицы Чернышевского до 4 полос, предложенное Окружной администрацией города, находится в стадии активной разработки.

Участники совещания также обсудили вопросы работы светофоров, состояния дороги, схемы объездов. По итогам встречи принято решение, что каждый предприниматель внесет предложение с учетом своих потребностей и пожеланий для дальнейшей работы с ПАО «Водоканал» и Окружной администрацией.

Напомним, протяженность канализационного коллектора № 3 составит 5,8 километров. На текущую дату выполнены работы по строительству части коллектора от 203 микрорайона до нового здания насосной станции мощностью до 1220 куб. м/ч по ул. Чернышевского рядом с Теплым озером.