В Якутске обсудили вклад академического отряда Великой Северной экспедиции в научное освоение Якутии

8-9 декабря в Якутске состоялась научная конференция «Академический отряд Великой Северной экспедиции: начало научного освоения Якутии».

Мероприятие прошло в онлайн-формате на платформе zoom с участием исследователей из России и Европы. С докладами выступили исследователи из Франции, Германии, Санкт – Петербурга, Воронежской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областей, Пермского, Красноярского краев и Республики Саха (Якутия).

Всего в конференции приняли участие 104 человека.

Организаторами Конференции выступили Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», обособленные подразделения ФИЦ – Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия), Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Исторический парк «Россия – Моя история», АНО «Якутия-2022». В организации конференции участие приняли также общеобразовательные заведения-участники гранта главы Республики Саха (Якутия) «Школьный сетевой историко-географический проект «К 100-летию Республики: связь памяти территорий с XVIII века до современности» — Витимская, Кемпендяйская, Бестяхская, Модутская школы, СОШ №26 г. Якутска, Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников Олекминского района, Намская улусная гимназия, Хамагаттинский саха-французский лицей.

Были заслушаны 7 пленарных и три учебных доклада, 16 докладов на тематических, 24 доклада на регионально-персональных секциях, проведено три культурно-познавательных мероприятия и два круглых стола.

Заведующая отделом Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия), кандидат исторических наук Анна ШИШИГИНА выступила с пленарным докладом о научном изучении Якутии по материалам академического отряда Второй Камчатской экспедиции (Великой Северной экспедиции).

Профессор Университета Экс-Марсель Себастьян ГАДАЛЬ (Франция) рассказал о братьях Делилей, поделился интересными фактами из их биографий.

Главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктор исторических наук Сардана БОЯКОВА выступила с докладом «Изучение истории Академического отряда Великой Северной экспедиции: достижения и дискуссионные вопросы», директор ООО «Маматов» Ильдар МАМАТОВ (г. Санкт-Петербург) рассказал о своем проекте «Маршрутами Великой Северной экспедиции».

Заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, кандидат исторических наук Лариса БОНДАРЬ представила карты, гравюры, отражающие топографию Сибири 18 века из документов фонда Герхарда Фридриха Миллера.

Научный сотрудник Школы Высших Социальных Исследований, кандидат наук по истории техники Дмитрий ГУЗЕВИЧ (Франция) осветил роль братьев Делилей во Второй Камчатской экспедиции.

9 декабря профессор Университета Экс-Марсель Себастьян Гадаль в рамках конференции посетил Намский улус, на территории которого работал профессор астрономии, экстраординарный академик Петербургской Академии наук Луи Делиль де ла Кройер. В этот день Себастьян Гадаль побывал в Модутской средней общеобразовательной школе, Намской улусной гимназии и в Хамагаттинском Саха-Французском лицее.

Несмотря на достаточно большой объем научной информации по деятельности академического отряда Великой Северной экспедиции, все же имеются слабоизученные вопросы. Это свидетельствует о важности дальнейшего изучения, сохранения в памяти будущих поколений результатов работы академического и других отрядов Великой Северной экспедиции, исторических фактов о жизни местного населения в период работы отряда на территории Якутии (1736 – 1746 гг.).

По итогам конференции предложено разработать план реализации международного проекта «Великая Северная экспедиция» (BeringLogos2031, BL2031) к 300-летию со дня начала Камчатских экспедиций в 2024 году и начать работу по реализации проекта, разработать концепцию и планы по реализации всероссийского проекта «Памятные места работы великих экспедиций Российской академии наук XVIII века», поддержать развитие на территории России самого протяженного в мире туристического маршрута по пути следования Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова, в частности, организации ежегодного флешмоба, посвященного Всемирному Дню почты 9 октября, создание культурно-просветительских маршрутов по территории Республики Саха (Якутия), участие в конкурсах проекта «Великая Северная экспедиция» (www.bering-expedition.ru), начать работу по переосмыслению вклада участников академического отряда Великой Северой экспедиции, особенно Луи Делиля де ла Кроера (а также его брата Жозефа-Николя Делиля), Иоганна Георга Гмелина, Георга Вильгельма Стеллера, Герхарда Фридриха Миллера, проводить ежегодное онлайн Всероссийское рабочее совещание под названием «Академический отряд Великой Северной экспедиции: начало научного освоения».