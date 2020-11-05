В Якутске обсудили творчество Бориса Неустроева – Мандар Уус

В Якутии 5 ноября состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Культурный текст народа саха в творчестве мастера (Мандар Уус ааҕыылара — 2020)», посвященная народному мастеру-кузнецу Неустроеву Борису Федоровичу- Мандар Уус. В связи с действующим режимом самоограничений, конференция состоялась онлайн.

Были зачитаны и рассмотрены доклады о самом мастере, о педагогике и роли школы «Мандар Кыһата», об орнаментике и философии мастера, о проблемах воссоздания кузнечного дела и металлургической культуры в Якутии. С докладами выступил профессора, доценты, педагоги СВФУ, учителя школ, народные мастера, кузнецы. Участие в конференции приняли школьники, студенты, магистранты, аспиранты, молодые специалисты и ученые.

Поприветствовал участников министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

«В конференции принимают участие более 100 участников с разных уголков нашей необъятной республики, наши друзья с Дальневосточного федерального университета, коллеги из Китая и многие другие. Считаю, что главная цель конференции в консолидация опыта регионов в области креативных индустрий на примере творчества мастера народного искусства, приобщение молодежи к творческому наследию Неустроева Бориса Федоровича — Мандар Уус. Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам и, в первую очередь, в развитие сохранение, возрождение и развитие традиционного народного прикладного искусства в Якутии, а предложенные рекомендации действительно найдут своё применение в практической деятельности», — отметил министр.

По его словам, в рамках юбилейных мероприятий проходят много знаменательных мероприятий, завершается работа по созданию туристического маршрута «Мандар Ууска айан» и философской школы Мандар Уус на базе средних общеобразовательных школ республики, готовится к изданию книга «Үһүс үтүмэнҥэ чэбдигирэн, ыраастанан», усилиями многих мастеров и умельцев в сентябре этого года завершилось строительство берестяной «Моҕол ураһа», продолжается строительство детского сада и культурно-спортивного комплекса в селе Баяга Таттинского улуса.

Не менее интересным станет завершение юбилейного года, в декабре пройдут Республиканский турнир по боксу в Таттинском улусе, посвященный 75-летию кандидата мастера спорта СССР по боксу, двукратного чемпиона по боксу Тихоокеанского флота СССР Бориса Федоровича Неустроева – Мандар Уус, Республиканский фестиваль народных промыслов «Олонхо сатабыллара» в городе Якутске.

Неустроев Борис Федорович — Мандар Уус — лауреат Государственной премии имени П.А. Ойунского, заслуженный работник культуры, отличник культуры РС(Я), отличник образования РС(Я), народный мастер-кузнец, академик Академии Духовности Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Таттинского улуса, Республики Саха (Якутия).