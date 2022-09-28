28.09.2022
15:49
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Красота & Здоровье

В Якутске обсудили проблемы пациентов с терминальной почечной недостаточностью

Перед лицом болезни человеку не нужно оставаться в одиночестве. Кроме близких, поддержку и помощь больным с хронической почечной недостаточностью и трансплантированным пациентам оказывают общественные организации. Здесь сообща решаются насущные проблемы и текущие вопросы. 

 В нашей республике уже год работает НКО «Тулуур», учредителем которого является Марфа Бурцева, а председателем  Хотуя Лаврова. Тесно и совместно они работают с Ольгой Мелчьиновой, председателем межрегиональной общественной организацией нефрологических  пациентов «Нефро-Лига» по РС (Я).  На фоне заболевания люди  меняют свою жизнь и сталкиваются со множеством медицинских, правовых и социальных особенностей. На неделе состоялась встреча пациентских организаций с теми, кто нуждается в консультации и помощи. В ходе совещания были обсуждены вопросы по проживанию (жилью), по пересадке почек, по лекарствам, новым технологиям и так далее. Мы все знаем, что у многих пациентов с терминальной почечной недостаточностью, вынужденно находящихся  в Якутске ввиду отсутствия диализных залов в районах, негде жить. Им приходиться арендовать жилье или жить у родственников. Поэтому этот острый вопрос жилья стал жизненно необходимым. Пациенты в этот день делились не только проблемами, но и планами на будущее. У всех в районах остались семьи. Мы будем следить за развитием событий и обязательно сообщим населению о ходе решения вопросов. Также НКО «Тулуур» сообщает, что всегда можно  помочь и поддержать тех, кто оказался в подобной ситуации. Только объединив усилия можно справиться с проблемами.

Фото: Пресс-службы НКО «Тулуур»
Источник: Пресс-служба НКО «Тулуур»

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