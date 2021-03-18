В Якутске обсудили первые итоги реализации Схемы-2020

17 марта 2021 года в рамках проводимого Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» состоялась Стратегическая сессия «Генезис стратегии развития Якутии: программа – Схема-2020 – Стратегия-2032», сообщает официальный сайт минэкономики Якутии.

Главной темой стало обсуждение итогов реализации одного из самых значимых и основополагающих документов, положивших начало внедрению крупнейших промышленных и социальных проектов в республике – Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года (Схемы-2020).

Открыл стратегическую сессию первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, модератором выступил участник разработки Схемы-2020 — генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

По словам первого вице-премьера, главная цель проведения сессии заключалась не только в подведении итогов Схемы-2020, но и в обмене передовым опытом и знаниями в пространственной организации экономики республики, Дальнего Востока и России в целом.

«Уверен, что полученные знания и результаты будут полезны всем участникам и, в первую очередь, для нас, для принятия комплексных совместных решений по повышению уровня и качества жизни населения на всей территории республики, чтобы генерируемые инвестиционными проектами рабочие места закрепляли человека здесь, в республике», — подчеркнул в своей приветственной речи Кирилл Бычков.

Мероприятие собрало на сессии участников разработки Схемы-2020, также приняли участие ведущие ученые, академики РАН Валерий Крюков и Николай Похиленко, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук Петр Витязь, доцент-ректор Астраханского государственного университета, к.э.н. Константин Маркелов.

Представлены первые итоги реализации Схемы-2020, направления Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с определением целевого видения до 2050 года, состоялся обмен передовым опытом и знаниями в пространственной организации экономики республики, Дальнего Востока и России в целом. Полученные знания и результаты будут полезны всем участникам и, в первую очередь для принятия комплексных совместных решений по повышению уровня и качества жизни населения республики.

С основным докладом на тему «Основные итоги реализации Схемы-2020 и приоритетные направления развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года» выступила министр экономики Майя Данилова.

В докладе были подведены основные итоги реализации Схемы-2020: что получилось и успешно работает, что – нет и по какой причине, а что еще предстоит сделать в ближайшей перспективе в рамках реализации Стратегии-2032.

Майя Данилова отметила, что в 2020 году утверждены комплексные документы, определяющие вектор развития страны на целое десятилетие — национальные цели развития, Стратегия развития Арктики, Нацпрограмма развития Дальнего Востока, стратегия научно-технологического развития и т.д. В мае 2021 года будет представлена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

В этой связи, а также с учетом изменения текущих сценарных условий необходимо скорректировать Стратегию-2032 для того, чтобы добиться большей синхронизации совместных планов с федеральными документами, и определить наиболее оптимальные пути ускорения экономического роста и повышения качества жизни.

По итогам проведенной сессии представителями академической науки дана позитивная оценка итогов реализации Схемы-2020, дальнейших стратегических планов развития республики, даны рекомендации и пожелания для дальнейшей работы в решении долгосрочных задач социально-экономического развития нашей республики.