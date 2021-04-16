В Якутске обсудили кибербезопасность

15 апреля 2021 года на площадке АО РИИХ САХАМЕДИА прошел круглый стол на тему: «Информационная безопасность детей и родителей в сети Интернет».

Вопросы безопасности детей в сети Интернет в эпоху развития цифровых технологий являются приоритетными. В Плане мероприятий Десятилетия детства Российской Федерации на период до 2024 года предусмотрен специальный раздел, отражающий вопросы безопасности детей. Вместе с тем, возникает вопрос информационной грамотности в сети Интернет не только детей, но и родителей.

Согласно российскому законодательству, информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию.

Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Республики Саха (Якутия) совместно с Общественной палатой Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Модераторами выступили член Общественной палаты Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Лена Ефремова и заместитель Председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Валентина Кириллина.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, региональные общественные палаты, общественные организации, органы исполнительной и законодательной власти, родительское сообщество и другие заинтересованные лица.

География участников обширна. Всего в работе круглого стола приняли участие более 20 регионов страны: Республика Саха (Якутия), Москва, ЕАО (г. Биробиджан), Нижний Новгород, Тамбовская область, Тверская область, Республика Татарстан, ХМАО (Югра), Свердловская область (Екатеринбург), Владимирская область, Астраханская область, Вологодская область, Республика Коми, Кемеровская область, Саратовская область, Великий Устюг, Тульская область, Иркутская область, Хабаровский край, Республика Бурятия, Калининградская область и др. Регистрацию прошли 376 человек, что свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы обсуждения.

Вопросами для обсуждения стали: интернет угрозы в современном мире, ответственность за безопасность детей в сети Интернет (законы и НПА, безопасная среда, семья, общество и т.д), развитие волонтерства по направлению «Информационная безопасность», рассмотрены региональные практики по информационной безопасности детей и родителей в сети Интернет.

В работе круглого стола выступили: Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Заместитель Председателя комиссии ОПРФ Павел Пожигайло обозначил роль обеспечения управления информационной политикой государства.

С основным докладом о Плане мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-2027 годы выступила заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Часовская.

Министр инноваций и цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолий Семенов и Министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев рассказали о проводимой работе по обеспечению информационной безопасности в Республике Саха (Якутия).

По мониторингу законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию выступила Председатель Комитета по делам семьи и детства Государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) Алена Атласова.

Опыт работы городского округа «город Якутск» по «Безопасной среде, дружественной детям» представила Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова. В городе Якутске МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр ГО «город Якутск» реализуется проект по информационной безопасности детей, осуществляется волонтерская деятельность с вовлечением детей и молодежи.

Участники круглого стола сошлись в едином мнении, что необходимо проводить дальнейшую работу государства и общества по информационной безопасности детей с прямым вовлечением родительского сообщества. По итогам обсуждения выработаны рекомендации.