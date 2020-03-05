В Якутске обсудили экстрим-тур «Покорители холода»

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл БЫЧКОВ 4 марта провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по реализации международного проекта Кубок Мира «Покорители Холода» в 2020 году в Оймяконском и Верхоянском районах Якутии.

В экстрим-туре, состоявшемся в тестовом режиме при поддержке Русского географического общества, приняли участие известные блогеры, которые в течение пяти дней одновременно измеряли температуру воздуха в двух районах республики по одной методике и с использованием одинаковых приборов. Участники тура ознакомились с бытом, обычаями и традициями жителей Севера.

Автор проекта «Покорители Холода», генеральный директор ООО «ТС-Центр» Вячеслав ИПАТЬЕВ поделился итогами тестовой экспедиции и дальнейшими планами по реализации проекта. Он считает, что проект эксклюзивный, не имеет аналогов в мире, нигде не может быть осуществлен, кроме нашей территории, ни в Аляске, ни в Канаде.

Вячеслав Ипатьев подчеркнул, что за короткий период времени удалось проанализировать логистику, момент измерения температуры, проверить оборудование, экипировку, организацию питания. Главное – запуск проекта стал резонансным, продолжают поступать отзывы, до 29 февраля было 545 упоминаний в СМИ.

Примечательно, что позавчера стало известно, что фотоснимок участника экспедиции «Покорители холода» в Верхоянском районе Константина ЧАЛБАНОВА, сделанный во время путешествия в Якутии, занял I место в конкурсе, проводимом компанией Apple. Жюри выбрало этот снимок среди тысячи присланных со всего мира фотографий.

Вторая экспедиция намечается в период самых сильных морозов по оценкам ученых — с 6 января по 6 февраля. Маршрут и продолжительность будут скорректированы с учетом результатов пробного тура. Будет изменена методика и оборудование замера температуры. Участники, кроме поиска низких температур, смогут освоить навыки выживания в суровых условиях Севера.

Маркетолог международного туризма, доцент Высшей школы экономики, член Institute of Place Management, журналист и телеведущая, участница тестового тура Наталия БЕЛЯКОВА обратила внимание на позитивное отношение к проекту главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. Напомним, Вячеслав Ипатьев и Наталья Белякова 7 февраля представили главе республики итоги первой экспедиции.

Эксперт остановилась на результатах анализа стартового тура, отметила интерес к проекту туристического сообщества и возможности создания конкурентоспособного туристского продукта.

Участники совещания обсудили перспективы реализации проекта, варианты его продвижения на рынке туристских услуг.