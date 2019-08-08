В Якутске обокрали консьержа

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась консьерж одного из многоквартирных домов с заявлением о краже. 61-летняя пенсионерка пояснила полицейским, что неизвестный похитил её сотовый телефон. Материальный ущерб составил 11 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый за кражу 32-летний местный житель.

Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в подъезд дома. Как выяснилось, женщина открыла входную дверь дома и консьержной комнаты, чтобы проветрить помещения. Злоумышленник воспользовался этим и похитил сотовый. Подозреваемый не успел сбыть похищенное, сотовый телефон был изъят во время обыска сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.