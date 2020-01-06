В Якутске обокрали бизнесмена

В дежурную часть городской полиции с заявлением о хищении имущества обратился индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, из его автомастерской, расположенной по улице 50 лет Октября, неизвестным были похищены электроинструменты и комплект колес. Общая сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что входной замок был открыт ключом – следов взлома нет.

По горячим следам сотрудниками оперативно-сыскного МУ МВД России «Якутское» установлен и задержан безработный 44-летний подозреваемый в краже. Выяснилось, что у него имелись в пользовании ключи от гаража, так как он ранее работал рабочим в данной автомастерской. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что у него закончились деньги, и он решил взять не принадлежащее ему имущество для сбыта.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.