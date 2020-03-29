Массовое убийство произошло в Якутске

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения четырех тел, в том числе двух малолетних в жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, с признаками смерти криминального характера.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем СУ СК России по Республике Саха (Якутия) ЗАБОЛИЧЕНКО А.А. и министром внутренних дел по Республике Саха (Якутия) ПРОКОПЕНКО В.Н.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выполняются другие необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.