08.01.2020
14:33
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Происшествия

В Якутске обнаружены аналоги насвая и снюса

В Якутии усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукцией, полицией и Роспотребнадзором проводятся проверочные мероприятия и рейды.

Напомним, 23 декабря Дмитрий Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей. МВД и Роспотребнадзору совместно с СК и Генпрокуратурой было поручено провести внеплановые проверки, чтобы предотвратить продажи в торговых точках.

Региональными подразделениями Роспотребнадзора и МВД в Якутии со дня поручения проведено 135 проверок и 593 мониторинговых обследования 728 объектов торговли и общественного питания.

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) во вторник, продажу никотиносодержащих смесей установили в 7 торговых объектах г. Якутска и п. Жатай.

Снято с оборота 1924 единицы продукции, в том числе 114 импортной (Швеция, Казахстан, Дания), 1810 – российской. 

В отношении нарушителей возбуждено административное производство по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. Комплекс проверочных мероприятий продолжается.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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