09.09.2019
19:46
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Происшествия

В Якутске обнаружено тело убитой женщины

​Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа 30-летней уроженки Читинской области. 

​Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружено 07.07.2019 в 11 ч. 10 м. в квартире дома, расположенного по ул. Каландаришвили г. Якутска.

​В настоящее время проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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