В Якутске обнаружено тело убитой женщины

​Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа 30-летней уроженки Читинской области.

​Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружено 07.07.2019 в 11 ч. 10 м. в квартире дома, расположенного по ул. Каландаришвили г. Якутска.

​В настоящее время проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.