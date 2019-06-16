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В Якутске обманутые вкладчики ЖСК провели митинг в защиту своих интересов

Митинг обманутых пайщиков и вкладчиков жилищно-строительных кооперативов прошел сегодня в столице. По словам организаторов, они преследовали несколько целей: остановить бесконтрольную деятельность в строительной финансовой сферах, чтобы в республике больше не было обманутых, сообщить властям о своей готовности совместно решать проблемы, возникшие из-за несовершенства законов, предложить и обсудить варианты по выходу из ситуации, в которой оказались простые граждане.

Проблема обманутых дольщиков, которая громко прозвучала на федеральном уровне, привела к изменению 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля. Теперь все средства дольщиков будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах, забрать их застройщик сможет только после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию. Это должно исключить появление обманутых дольщиков в будущем и позволит решить проблемы тех, кто уже пострадал, от недобросовестности застройщиков.

Однако эти нововведения коснулись не всех граждан, выступивших инвесторами строительства. Под действие закона попадают лишь те, чьи застройщики действовали в рамках 214-ФЗ, другими словами имели разрешительные документы на строительство и контролировались надзорными органами. Те же, кто вложил свои средства в незаконные стройки – вкладчики и пайщики всевозможных кооперативов и товариществ – под понятие обманутые дольщики не попадают, а значит, не могут рассчитывать на возмещение своих потерь.

Выступавшие на митинге рассказывали схожие в общем истории. Все они вложили средства в будущую недвижимость, купившись на агрессивную рекламу, заманчиво низкую стоимость и обещания строительных фирм, и в итоге оказались ни с чем. Кто-то из застройщиков не оформил земельный участок, кто-то совершал двойные продажи, кто-то попросту «кинул» людей, не достроив объекты. В итоге, люди остались ни с чем: даже те, кто все же дождался получения квартир, сейчас не могут оформить право собственности, что делает их недвижимость неликвидной.

Для защиты своих интересов в прошлом году пайщики и вкладчики ЖСК, которые обозначают себя общим понятием «обманутые граждане», объединились в общественное движение «Союз дольщиков, вкладчиков и пайщиков РС (Я)» для защиты своих интересов. Согласно реестру, составленному общественниками сейчас порядка 1890 граждан находятся в подобной ситуации. Многих их них вложили средства от единственной проданной недвижимости, материнский капитал, взяли ипотеки, чтобы улучшить жилищные условия. Сегодня они вынуждены жить на съемных квартирах, у родственников, при этом выплачивая кредиты за недостроенные квартиры и гаражи.

Вместе с еще 32 пайщиками Лидия Иванова пострадала от действий печально известного «черного застройщика» Серея Дробота. Недавно завершился уголовный процесс с его участием, в ходе которого он был приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество. Однако, людям, вложившим свои средства в кооператив «Битяй» от этого не легче – вернуть свои деньги обратно они не могут, квартир, на которые они рассчитывали тоже нет.

«Чего мы хотим? Конечно, получить жилье. На худой конец, вернуть средства с компенсацией, но это вряд ли. Например, жильцам дома по Ленина, 55/1, которые приобретали квартиры в 2002 году, когда квадратный метр стоил 14 тысяч, а деньги вернули в 2012, когда он стоил уже около пятидесяти тысяч», — говорит она.

По словам недавно назначенного врио главы города по развитию территорий Евгения Григорьева, на сегодня в столице 15 объектов, которые строились вне закона. Всего по республике их 47. Многие дела тянутся аж с начала двухтысячных – за это время часть из вкладчиков махнули рукой на потерянные деньги и решили свои жилищные вопросы другим путем. Но остались и те, кто вложил последние средства и другого способа решить вопрос не имеют.

«Проблема, действительно, огромная. Пока готовых ответов нет. Муниципалитеты ограничены законодательством: федеральным и регионалным. Самострои не имеют земельных участков, разрешений на строительства, а значит муниципальные власти не могут выдать разрешение на ввод. 214-ФЗ не защищает в этой ситуации», — говорит он.

Тем не менее, он выразил готовность разбираться по каждому случаю: «Готовых ответов на эти вопросы у нас нет – каждый случай нужно рассматривать. Ко мне сегодня записались четыре инициативные группы. Будем смотреть по каждой ситуации. Если есть какие-то зацепки, будем стараться помочь. Сейчас нужно стремиться к пониманию».

Как рассказал представитель Ил Тумэна экспертной группы по защите прав обманутых дольщиков Роман Калитин, на сегодня по ряду объектов есть варианты решений. Например, по объекту по Ленина 55/1 предлагается снести самострой и реализовать проект по строительству трех многоэтажных домов, с тем, чтобы инвестор решил проблемы пайщиков с учетом квадратных метров. «Конечно, она требует дальнейшей доработки, но реализовать его вполне реально, если будет достигнута договоренность со всеми участниками спора», — говорит он.

Глава Минстроя Павел Аргунов считает, что для комплексного решения проблем вкладчиков ЖСК должны быть приняты соответствующие законодательные решения. Выступая перед участниками митинга, он рассказал о мерах, которые будут приняты в отношении обманутых дольщиков. По его словам, в фактически сегодня в эту категорию попадают 522 человека. Речь идет об 11 проблемных объектах, из них шесть уже включены в дорожную карту по застройке.

«Минстрой республики и правительство активно сотрудничают с домом РФ. Состоялась встреча Айсена Николаева с Виталием Мутко, который курирует вопросы строительства. При том удалось добиться включения Якутии в перечень субъектов, которые будут принимать участие в пилотном проекте по решению вопроса обманутых дольщиков», — сказал он, добавив, что уже в этом году планируется завершить строительство трех проблемных объектов из этого списка, и двух объектов компании «Строймонтаж».

«В течение двух лет планируем проблемы обманутых дольщиков решить. С 1 июля законодательство изменено, мы переходим на эскроу-счета. Все средства дольщиков будут привлекаться туда и получить из их застройщика сможет только после введения дома. Такую же схему планируем применить в отношении многодетных, получающих субсидию на ИЖС, чтобы исключить случаи мошенничества, и обманутых ИЖС-ников. Когда будут решены проблемы дольщиков, на уровне страны перейдут к решению вопросов пайщиков и вкладчиков», — последние слова, митингующие встретили аплодисментами.

Сегодня у республики нет возможностей и полномочий помогать пострадавшим пайщикам. Прежде всего, это связано с отсутствием нужных норм закона, говорит Аргунов.

«Во-первых, чтобы начать решать вопросы пайщиков, необходимо ужесточить законодательство по ЖСК. Сейчас по 214-ФЗ законодательство ужесточено, что исключает появление обманутых дольщиков. Благодаря этому закону мы можем начать решать проблемы тех, кто пострадал ранее. Если мы сейчас, без нужной законодательной базы начнем активно решать вопрос пайщиков, это станет лазейкой для мошенников. Они будут получать деньги от людей, а потом перенаправлять их к властям для решения проблем. Необходимо сначала ужесточить законодательство по аналогии с 214-ФЗ, и после этого решать проблему. Сегодня эти вопросы ставятся на всех уровнях во всех субъектах, поэтому соответствующие решения будут приняты», — уверен он.

Источник: Галина Мозолевская. http://ysia.ru/obmanutye-vkladchiki-zhsk-proveli-miting-v-zashhitu-svoih-interesov/
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