В Якутске облагородят улицу Свердлова

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году на улице Свердлова будет проведена работа по строительству новых тротуаров у дома №34/1 и озеленение вдоль дороги. Об этом сообщает заказчик дорожных работ МКУ «Главстрой».

Отметим, что в прошлом году в рамках ремонта улицы Свердлова подрядчик ООО СТК «Алаас» провел работы по обновлению дорожного полотна и тротуарного покрытия.

«Работа по строительству тротуаров и озеленение будут производиться в этом году, из-за того, что в прошлом году, до завершения строительного сезона мы в одностороннем порядке расторгли муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Свердлова, протяженностью 558 погонных метров. Причина — несвоевременное выполнение контрактных обязательств, невыполнение комплекса работ, отвечающих за обеспечение безопасности участников дорожного движения. Подчеркну, что дефектная ведомость на необходимые работы была составлена в феврале текущего года», — разъяснил главный специалист отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Денис СТЕЦЮК.

Отметим, все работы, выполненные ООО СТК «Алаас» находится на гарантийном обслуживании и осуществляются за счёт средств подрядной организации.