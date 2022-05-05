В Якутске обещают небольшой дождь



Как сообщает ЯУГМС, на большей части территории небольшой, на западе, юго-западе, в центральных, заречных районах местами умеренный мокрый снег, днем дождь. В Анабарском, Булунском, Сунтарском, Мирнинском, Ленском, Олекминском районах местами порывистый ветер до 9-14 м/с.



Температура воздуха ночью -3,+2°, при прояснениях и на северо-востоке -4,-9°, в низинах северо-востока -13,-18°, днем +3,+8°, на севере -1,+4°, на Колыме +8+13°.



В Якутске обещают небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, днем +4+6.













Фото: Сардана Васильева, Верхневилюйский район Источник: Ulusmedia

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