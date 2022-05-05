05.05.2022
09:13
127
Погода
В Якутске обещают небольшой дождь
Как сообщает ЯУГМС, на большей части территории небольшой, на западе, юго-западе, в центральных, заречных районах местами умеренный мокрый снег, днем дождь. В Анабарском, Булунском, Сунтарском, Мирнинском, Ленском, Олекминском районах местами порывистый ветер до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -3,+2°, при прояснениях и на северо-востоке -4,-9°, в низинах северо-востока -13,-18°, днем +3,+8°, на севере -1,+4°, на Колыме +8+13°.
В Якутске обещают небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, днем +4+6.
Фото: Сардана Васильева, Верхневилюйский район
Источник: Ulusmedia
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.05.2022
31
05.05.2022
116
05.05.2022
360
05.05.2022
126
05.05.2022
285
05.05.2022
447
05.05.2022
1184
04.05.2022
1363
04.05.2022
672
04.05.2022
440
04.05.2022
985
04.05.2022
788
04.05.2022
608
04.05.2022
829
04.05.2022
295
04.05.2022
365
04.05.2022
386
04.05.2022
906
04.05.2022
959
04.05.2022
1822
04.05.2022
250
04.05.2022
264
04.05.2022
340
04.05.2022
270
04.05.2022
317
04.05.2022
348
04.05.2022
460
04.05.2022
1574
04.05.2022
480
04.05.2022
311
04.05.2022
317
04.05.2022
227
04.05.2022
1815
04.05.2022
549
04.05.2022
344
04.05.2022
442
04.05.2022
458
04.05.2022
315
04.05.2022
381
04.05.2022
1725
04.05.2022
821
04.05.2022
440
04.05.2022
1281
04.05.2022
4305
04.05.2022
845
04.05.2022
2050
04.05.2022
734
ТОП НОВОСТИ
02.05.2022
8716
30.04.2022
8630
02.05.2022
6562
02.05.2022
5687
29.04.2022
5270
30.04.2022
4905
01.05.2022
4749