В Якутске нужна помощь погорельцам с улицы Рыдзинского

Представители Окружной администрации города Якутска 25 ноября встретились с погорельцами и рассказали, какие меры поддержки уже предприняты и будут оказаны в дальнейшем.

С пострадавшими от пожара встретились директор МКУ «Департамент жилищных отношений» Александр Новолоков, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов, руководитель ГКУ «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Семен Матвеев, руководитель управы Строительного округа Савва Михайлов. Также для помощи погорельцам на месте работали сотрудники МФЦ «Мои документы», управления соцзащиты.

По информации директора ДЖО Александра Новолокова, сгоревший накануне дом был признан аварийным в 2020 году, расселение по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда должно осуществиться в 2025 году. Нуждающимся в крыше над головой предложен маневренный фонд.

Руководителя ГКУ «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Семен Матвеев сообщил, что погорельцам будет оказана материальная помощь, согласно постановлению Правительства РС (Я) № 206. По данному постановлению будет рассмотрено два случая – полностью утраченное и частично утраченное жилье. Размеры материальной помощи будут зависеть от количества членов семьи и уровня доходов.

«Получить материальную помощь могут собственники жилья. Граждане, заключившие договор социального найма, тоже смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Тем, кто арендовал квартиру, в зависимости от уровня дохода семьи, будет оказана адресная помощь на приобретение продуктов питания, сезонной одежды, других вещей первой необходимости», — отметил Семен Матвеев.

По вопросам оказания материальной помощи погорельцы могут обратиться по тел. 43-90-96 в Управление Строительного округа.

26 ноября работники СЭГХ осмотрели смежные с первым подъездом квартиры во втором подъезде сгоревшего дома. Как отметил руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов, первый подъезд не подлежит восстановлению, от огня сильно пострадали несущие конструкции. Второй подъезд, по его словам, можно восстановить. «Сегодня мы осмотрели 9-ю, 10-ю, 13-ю, 14-ю квартиры, оценили объем ремонтных, восстановительных работ, составлена дефектная ведомость», — сообщил Егинов.

Документы об итогах осмотра переданы в комиссию по ГО и ЧС МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» г. Якутска для принятия решения.

Напомним, 24 ноября в многоквартирном деревянном доме по ул. Рыдзинского, 15 произошел пожар. Из 16 квартир 5 квартир – муниципальные. В доме прописаны 61 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Причина возникновения пожара выясняется. По данным ГУ МЧС по Якутии, пожар был на площади 150 квадратных метров, из здания эвакуировано 20 человек.