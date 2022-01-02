В Якутске новогодний девичий вояж завершился ужасно



1 января в 23:45 в дежурную часть столичной Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о том, что на ул. 50 лет Советской Армии иномарка врезалась в столб.

При проверке поступившей информации было установлено, что 29-летняя девушка, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», не выдержала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением и совершила наезд опору уличного освещения.

В результате ДТП водитель и её пассажирка получили различные ушибы, оба в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

Причина происшествия была установлена на месте — автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование техническим прибором показал результат 0.52 мг. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того выяснилось, что она не имеет удостоверения на право управления транспортным средством. В объяснении нарушительница написала что села за руль после распития с подругой алкогольных напитков.

Теперь автомобилистке придётся ответить перед судом за управление транспортным средством в состоянии опьянения, причинение вреда здоровью человека, возместить материальный ущерб за наезд на опору освещения.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей быть разумными и не допускать управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Не омрачайте праздник себе и окружающим, воспользуйтесь общественным транспортом или услугами такси.Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите данную информацию в г. Якутске по номерам: 127, 35-22-22, 47-35-69, в районах — но номерам телефонов дежурных частей отделов полиции. Ваша информация незамедлительно передается нарядам дорожно-патрульной службы ГИБДД.

