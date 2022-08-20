В Якутске ночью во дворе разбили окно автомобиля и обокрали

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с сообщением о краже бензопилы из салона его автомобиля, припаркованного во дворе дома по ул. Якутская. Сумма ущерба составила порядка 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в краже был установлен ранее судимый 28-летний мужчина.

Выяснилось, что кража произошла в ночное время, когда подозреваемый разбил окно чужого автомобиля в поисках чего-нибудь ценного. Оттуда он похитил бензопилу «Энергопром» и скрылся с места преступления.

В настоящее время похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.