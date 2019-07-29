В Якутске ночью произошли крупные пожары

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 июля 2019 г. в 01.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит расселенный дом на улице Клары Цеткин в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горело строение.. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 112 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

28 июля 2019 г. в 02.27 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят бесхозный участок, 2 металлических гаража, 2 теплицы, туалет и кладовки на улице Гимеинская в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели строения. В результате пожара огнем повреждены 2 частных гаража по всей площади, 2 теплицы, 2 кладовки. Общая площадь 144 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем.

28 июля 2019 г. в 06.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на улице Курилова в с. Андрюшкино Нижнеколымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена мебель в одной из квартир на площади 49,8 кв.м. и частично подъезд. Общая площадь 60,2 кв.м. Спасен жилой дом. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 июля 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 11 сообщений о возгорании травы и мусора: г. Якутск-5; Хангаласский район, с. Верхний Бестях-1; Мирнинский район, г. Мирный-3; Ленский район, г. Ленск-1; Мегино-Кангаласский район, с. Майя-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

28 июля 2019 г. в 14.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Центральная на 15 км Вилюйского тракта в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 20 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается. Спасен жилой дом.

28 июля 2019 г. в 22.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 12-тиквартирный жилой дом на улице 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 1 кв.м. Спасен жилой дом. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!