В Якутске ночное заведение не открыло ворота рейду

Сводной группой Оперативного штаба города Якутска в ходе ежедневных рейдовых мероприятий по объектам торговли, общественного питания, сферы услуг, образовательным учреждениям и развлекательным заведениям столицы в четверг, 18 декабря, проверено 5 бильярдных залов.

Так, были осмотрены «Твоя игра», «Леман» по ул. Лермонтова, «Космобол» по ул. Красильникова, «Классик» по ул. Якова Потапова, «Грикон» по ул. Богдана Чижика. По итогам проверки нарушения санитарно-противоэпидемических правил в бильярдных залах не выявлены.

В ночь с 19 по 20 декабря сводной группой проверены развлекательные заведения. Нарушения зафиксированы в лаундж-баре «VGOSTY», который работал после 23:00, в КДЦ «Новый Пекин» — проводилась дискотека, КДЦ «Евразия» работал, но ворота не открыли. В отношении двух заведений составлены акты о правонарушениях.

Также рейдовые мероприятия прошли в «Караоке-бар «MIX», семейный ресторан авторской кухни «МАМА ГАТА», кафе восточной кухни «Шахрисабз», ночной клуб «Remix Dance club», крафтовый бар-кафе «Tzaki bar & eatery», в которых не выявлены нарушения санитарно-противоэпидемических требований. Центр паровых коктейлей «Мята LOUNGE» и творческий кластер-бар «PinkCloud», бар-магазин «У Бати» были закрыты после 22.00 часов.

20 декабря проведен мониторинг 11 объектов индустрии красоты – парикмахерских, ногтевых салонов, салонов красоты. По итогам рейда нарушения не выявлены.