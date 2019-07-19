В Якутске никто не купил электроскутер с рук у пожилого человека

Заявление от жителя г. Якутска о хищении электроскутера поступило в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское». Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его скутер, стоимостью 60 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался 53-летний мужчина.

Как сообщают полицеские, в день происшествия потерпевший припарковал свой электроскутер во дворе одного из домов по ул. Октябрьская. Злоумышленник, увидев двухколесный транспорт, похитил его и попытался сбыть. Однако это ему не удалось, и тогда он оставил похищенное возле одного из магазинов на проспекте Ленина. Похищенный транспорт изъят.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.