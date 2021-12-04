04.12.2021
13:45
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Происшествия

В Якутске неуступчивый водитель вызвал тройное столкновение

Вечером 3 декабря на перекрестке улиц Лермонтова и Короленко Якутска водитель Тойота Ноах при повороте налево не предоставил преимущества встречной Тойота Калдина и совершил столкновение с ней. В результате Калдина столкнулась с автомашиной Тойота Аллион. 

Пострадали два человека. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и увезла в РБ № 2 31-летнюю пассажирку  автомашины Тойота Аллион, а также 23-летнего водителя второй Тойоты. У женщины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы, парень отделался ушибом грудной клетки. 

Предполагаемый виновник аварии имеет стаж вождения с 2004 года, за минувший год дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами фотовидеофиксации.

В момент происшествия все его участники были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.   


       

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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