В Якутске нетрезвый молодой водитель устроил серьезное ДТП

24 апреля около 6 часов утра на 2-м километре Маганского тракта в г. Якутске произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», не выдержал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия и, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП сам водитель и двое его пассажиров, молодые люди 20 и 18 лет, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Проведённое медосвидетелсьтвование выявило у водителя состояние алкогольного опьянения: результат составил 0,37 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек имеет стаж с 2019 года, а за последние 12 месяцев 4 раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, водители, зачастую, становятся виновниками трагедий на дороге, исправить которые уже невозможно. В соответствии со ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет. За повторное подобное нарушение ст.264.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность.