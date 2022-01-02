В Якутске нет хлеба

Сегодня жители Якутска не смогли купить хлеб в магазинах города. Его просто нет. Опытные горожане запаслись хлебом еще в прошлом году. В целом, данная ситуация не удивила, так как хлебопеки тоже люди, и хотят подольше отдохнуть.

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