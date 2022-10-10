В Якутске несмотря на снег идет ремонт дорог

В Якутске продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети. На проспекте Ленина, улицах Нагорная, Ильменская, Якова Потапова, Очиченко, Птицевод, Маяковского, Уустаах-Избекова, а также в пер. Глухой и улице вдоль озера Щорса проводят завершающее асфальтирование оставшихся дорожных участков, тротуаров, примыканий, автобусных карманов и велосипедных дорожек. Работы в неблагоприятных погодных условиях ведутся согласно разработанным технологическим картам.

По существующим отраслевым дорожным нормам асфальтовое покрытие допустимо укладывать в минусовые температуры. Главное, основание при этом должно быть заранее подготовлено и очищено, сообщают эксперты с кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» Автодорожного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.

«Асфальт и тротуарную плитку разрешено укладывать при минусовой погоде, но не ниже -10 градусов Цельсия. До -10 градусов асфальтируют при условии, что поверхность будет чистой и сухой. Асфальт или плитку укладывают на очищенное, выровненное, уплотненное основание. Нюанс укладки асфальта в неблагоприятных погодных условиях – это более высокая температура самого асфальтобетона. При таких условиях покрытие принимает те же технические свойства, что и в теплую погоду», — отметил старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» Автодорожного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Семён ФИЛИППОВ.

По словам специалистов технадзора МКУ «Главстрой», отсев основания прогревают до 20 градусов, температура асфальтобетонного покрытия составляет +130 градусов.

В любом случае некачественно выполненные дорожные работы подрядчик должен переделать по гарантийным обязательствам.

«Если качество выполненных работ не соответствует требованиям, в следующем году подрядчик будет обязан исправить все ошибки за свой счет», — подчеркнули в МКУ «Главстрой».

Напомним, на все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования.