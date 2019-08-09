В Якутске неизвестный сбил девушку

8 августа в дежурную часть ГИБДД г.Якутска поступило сообщение о том, что около 4-х часов дня на пешеходном переходе сбили пешехода.

В ходе проверки установлено, что неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством по ул.Кулаковского напротив дома 42 «А», следуя по ул. Кулаковского в направлении ул. Белинского, совершил наезд на 29-летнюю женщину пешехода, следовавшей по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. После наезда водитель покинул место ДТП.

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В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы: ушиб и ссадина правого коленного сустава, назначено ей амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП ведутся розыскные мероприятия.

С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит горожан, располагающих какой либо информацией, позвонить в дежурную часть ГИБДД: 127 или в группу розыска: 454-042.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям транспортных средств, что в соответствии с законодательством РФ за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, согласно ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Пешим участникам дорожного движения еще раз настоятельно рекомендуем, прежде чем переходить проезжую часть по пешеходному переходу, убедитесь в безопасности своего перехода, следует переходить дорогу только в установленных для этого местах, предварительно убедившись, что автомашины уступают вам дорогу.